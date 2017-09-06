В Samsung Pay появилась поддержка клубных карт с бонусами и скидками

Компания Samsung Electronics сообщила о начале работы своего платежного сервиса Samsung Pay с клубными картами с бонусами и скидками. Эта функция стала доступна владельцам совместимых с сервисом смартфонов Samsung Galaxy в России.





На данный момент Samsung Pay поддерживает как клубные карты со штрихкодом, так и карты без штрихкода и магнитной полосы, но с номером карты.

Для добавления клубной карты в Samsung Pay потребуется отсканировать штрихкод или ввести номер карты вручную. Карту, добавленную вручную, можно настроить под себя – присвоить название, прикрепить изображение и добавить комментарии. Для использования клубных карт необходимо провести по экрану снизу вверх, выбрать нужную карту, коснуться ее, чтобы отобразить штрихкод, и предъявить его на экране смартфона для сканирования на кассе.

Напомним, мобильный платежный сервис Samsung Pay заработал в России 29 сентября 2016 года. Он работает как с NFC, так и с MST-терминалами. Поддерживаются карты Mastercard и Visa пары десятков российских банков и финансовых организаций.

Samsung Pay доступен для владельцев смартфонов Samsung: Galaxy S8 и S8+, Galaxy S7 edge и S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 и S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017), A5 (2017) и A3 (2017), Galaxy A7 (2016), A5 (2016), Galaxy J7 (2017) и J5 (2017), а также смарт-часов Gear S3 classic и frontier.