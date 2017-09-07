Яндекс запустил платформу для создания сайтов и приложений для музеев

Компания Яндекс и Политехнический музей объявили о запуске проекта под названием «Большой музей». Это технологическая платформа, которая позволит различным музеям создавать собственные сайты и приложения, а также материалы для них.





С помощью платформы для каждого предмета из собрания музея, можно создать карточку с изображением и описанием. Свои карточки будут и у автора, и у ключевых понятий, связанных с экспонатом, например, направления в живописи. Меняя их набор и порядок, а также тексты, сопровождающие переход от одной карточки к другой, можно составить разнообразные маршруты по экспозиции музея. Из таких карточек можно собрать галерею для сайта, чтобы представить готовящуюся выставку. Также карточки можно использовать в статье о недавней экспозиции или в образовательном онлайн-курсе.





Первым проектом, реализованным на платформе «Большого музея», станет приложение 7-й Московской биеннале современного искусства. До конца года заработают пилотные проекты Политехнического музея, Третьяковской галереи и Музея истории ГУЛАГа. После запуска к платформе смогут присоединиться и другие музеи. До весны 2018 года у участников проекта будет возможность бесплатно создать свои сайты и приложения, а также получить консультации по организации данных и подготовке мультимедийных материалов. Впоследствии использование платформы станет платным.