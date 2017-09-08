8 сентября в истории: пилотный выпуск Star Trek, первая персональная ЭВМ и изобретение скотча

8 сентября 1930 года в компании 3М создали скотч. Изобрёл его молодой сотрудник Ричард Дрю, который несколько лет назад только устроился на работу в Minnesota Mining and Manufacturing. На тот момент компания занималась производством наждачной бумаги и проводила исследования в различных областях, в том числе работала с непроницаемыми материалами и экспериментировала с целлофаном. Ричард был лабораторным техником и следил за тестированием наждачной шкурки в магазинах и автосервисах. Там он и увидел, что при покраске несколькими цветами линии получались неаккуратными. Дрю решил эту проблему и спустя год принёс клейкую ленту шириной 5 сантиметров. Во время работы лента сморщилась, так как Ричард из-за экономии нанёс липкий состав только на края.



Коробка со скотчем

По легенде, именно тогда мастер сказал Дрю, что эту ленту стоит отправить своим шотландским боссам (Scotch bosses), чтобы они сделали её более липкой. В то время считалось, что шотландцы очень скупые, вот так один из самых нужных продуктов XX века и получил своё название. 5 лет Ричард Дрю совершенствовал ленту и в 1930 году первый рулон был отправлен клиенту, тогда он предназначался для запечатывания обёртки для пищи. Впоследствии люди придумали множество способов применения скотча. На сегодняшний день 3М выпускает более 900 наименований ленты Scotch. Лента применяется в самых разных отраслях промышленности: автомобилестроении, электротехнике, строительстве и, разумеется, как упаковочный материал в быту.

8 сентября 1966 года на экраны вышел пилотный выпуск сериала Star Trek. Именно с этого сериала и началась одна из самых популярных научно-фантастическая франшиза про будущее человечества в космосе. Придумал эту историю американский сценарист Джин Родденберри. На сегодняшний день существует шесть телевизионных сериалов Звёздный путь, 12 полнометражных фильмов, множество книг, рассказов и компьютерных игр. Star Trek внёс огромный вклад в массовую культуру Америки и даже породил собственную субкультуру. У сериала, который вышел в этот день, не было собственного названия, в отличие от последующих фильмов. Поэтому, он так и вошёл в историю как «Звёздный путь: Оригинальный сериал» или «Классический путь». Первый Star Trek состоял из трёх сезонов, в течение которых показали 79 эпизодов. Действие происходит во второй половине XXIII века и повествует о научно-исследовательской миссии звездолёта Энтерпрайз под командованием капитана Кирка.



Команда корабля Энтерпрайз

8 сентября 1973 года Micro Computer Machines объявила о разработке первой в мире персональной ЭВМ. К сожалению, новинка, выпущенная лишь через год после этой даты, практически не получила распространения и осталась мало кому известной. Компьютер будущего создавался Мерсом Куттом, канадским учёным украинского происхождения, сначала на бумаге. В качестве основы Кутт берёт корпус электронного калькулятора и решает добавить туда полноценную клавиатуру и магнитофон. Но что же делать с начинкой? Тут изобретателю везёт и он знакомится с Робертом Нойсом из Intel, следит за разработкой первого 8-битного процессора, а затем предлагает Нойсу финансовую поддержку и получает взамен доступ к Intel 8008. В 1972 году с помощниками Кутт делает прототип, а уже готовая миниатюрная ЭВМ была продемонстрирована публике в 1973 году. Машина весила 9 кг, а встроенный монитор мог выводить лишь одну строку текста. В ПЗУ был интерпретатор языка АПЛ, а магнитные касеты служили виртуальной памятью объемом по 100 КБ. Самая простая модель с 2 КБ ОЗУ стоила 4950 долларов, а за вариант с 8 КБ и двумя кассетами просили 9800 долларов.



Миниатюрная ЭВМ MCM/70