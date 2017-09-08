Ростех опроверг поставку в школы американских планшетов пятилетней давности

В сети разгорается скандал, связанный с пилотным проектом Ростеха по внедрению в школы программы ЕЭОС (Единой Электронной Образовательной Среды). Журналисты ресурса Znak.com сходили в одну из свердловских школ и разразились разгромной статьей, утверждая, что под видом «российской разработки» в школы поставили американские планшеты пятилетней давности — enTourage eDGe, выпущенные в 2012 году. Теперь пресс-служба НЦЭО (Национального центра электронного образования), отвечающей за проект организации, выступила с опровержением этой статьи.





Как сообщил журналистам Константин Козлов, генеральный директор НЦЭО, информация Znak.com «не соответствует действительности». По его словам, российские специалисты существенно доработали американский проект, разработка велась с 2011 года. Он отметил: «В основе планшета, участвующего в апробации, действительно лежит форм-фактор, права на использование которого были выкуплены у американского стартапа на рубеже 2010 года. Ключевые разработки и доработки устройства в дальнейшем были проведены российскими разработчиками и защищены как объекты интеллектуальной собственности в соответствии с российским законодательством. Софт планшета на 100% является собственной разработкой, хард и более чем на 60% отличается от приведенного в качестве примера в статье». Также он отметил, что получившееся устройство не поступало в розничную продажу. На данный момент устройство оценивается более чем в 30 тысяч рублей, планируется снижение стоимости ниже 20 тысяч рублей.

Напомним, с 1 сентября 2017 года проект запущен в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Как ожидается, он станет самым масштабным по использованию комплексной системы электронного образования в России: проект рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учителей, более 10 000 школьников.

Один из важных элементов программы – планшет для школьников, созданный российскими разработчиками. Сборка производится китайским гигантом Foxconn. Планшет представляет собой двухэкранное панельное устройство и напоминает книгу. Один из двух экранов выполнен на основе технологии «электронных чернил». Диагональ каждого из экранов составляет 10 дюймов. Работа производится под управлением операционной системы Android.

Весят планшеты не более 1,5 кг. На него установлен контент из федерального перечня учебников. Теоретически, планшет должен заменить не только учебники, но и тетради. Планируется раздать 8 тысяч таких планшетов.

Проект тестирования ЕЭОС рассчитан на 2017-2018 учебный год. Первые значимые результаты Ростех рассчитывает получить уже к концу 2017 года.