Московские пансионаты для пенсионеров и ветеранов обзавелись бесплатным Wi-Fi

В московских пансионатах для пенсионеров, ветеранов войны и инвалидов появился бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





На данный момент беспроводной интернет работает в четырех учреждениях на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.

Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, бесплатный интернет решили провести по просьбам постояльцев и их родных, чтобы они могли в любое время общаться онлайн. Работы по подключению пансионатов и реабилитационных центров к сети проводит столичный департамент информационных технологий.

В каждом из пансионатов установлено более 20 точек доступа. Для авторизации в сети необходимо ввести пароль. У каждого учреждения он свой. Таблички с паролями установлены в местах, где есть Wi-Fi. Планируется, что большую часть реабилитационных центров и пансионатов департамента труда и социальной защиты населения подключат к Wi-Fi до конца следующего года.