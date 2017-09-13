Почта России начала удаленно продавать смартфоны и другие гаджеты Samsung

Почта России начала дистанционную торговлю гаджетами Samsung. Об этом сообщила пресс-служба компании. Почта России выпустила осенний каталог «Почтамаркет», в котором помимо традиционных категорий товаров впервые представлены различные модификации смартфонов, планшетов и смарт-часов Samsung.





Отмечается, что дистанционная продажа гаджетов на торговой площадке «Почтамаркет» осуществляется по ценам, рекомендованным производителем, на все устройства предоставляется гарантия качества.





В новом каталоге также впервые представлены фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы, оборудование отечественного производства для приема сигнала цифрового телевидения, обновлен ассортимент бытовой техники и электроники.

Всего на сайте market.pochta.ru представлены более 100 тысяч товаров, в печатном каталоге «Почтамаркет», который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены специальные каталоги, включающие около 200 товаров.