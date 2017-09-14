Ростех представил незаглушаемую сверхточную систему навигации

Госкорпорация Ростех сообщила о начале испытаний системы локальной радионавигации, которая одновременно обеспечивает и повышенную точность, и эффективную защиту от помех, в том числе искусственно созданных. Речь идет именно о локальной системе, не задейсвующей спутники. Ее разработали специалисты объединенного холдинга Росэлектроника.





По словам разработчиков, система позволяет практически полностью исключить возможность искажения или похищения навигационных данных. Она обеспечивает точность позиционирования объектов до 10 см, причем в трехмерном пространстве. Для сравнения, точность распространенных систем спутниковой навигации сейчас варьируется в диапазоне 1-2 метров.

Потенциально разработка может стать основой для противоугонных систем, защищенных от глушения, систем мониторинга движения транспорта, в том числе беспилотного, а также объектов, которые плохо видны спутникам ГЛОНАСС, например, в открытых золотодобывающих карьерах.

Также система локальной навигации позволяет проконтролировать данные о ДТП, необходимые для ГИБДД и страховых компаний. В будущем она может быть использована в наземных беспилотных транспортных средствах, где безопасность движения требует точности в пределах 10 сантиметров.

Передатчики системы, в основе которых лежат разработанные Росэлектроникой микросхемы, планируется размещать на вышках мобильной связи. Они обладают более высокими энергетическими возможностями, чем передатчики спутников, размещенных на расстоянии 20 тысяч км от Земли. При этом сигнал в сети будет не только более устойчив к подавлению, но и защищен от подделки с помощью алгоритма, обеспечивающего его постоянное изменение.

Стоимость базовой станции системы составит около 60 тысяч рублей. Как планируют разработчики, размеры пользовательских модулей для автовладельцев не превысят 50х100 мм, а энергопотребление будет минимальным.