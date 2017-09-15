Кассини передал последний сигнал и фото Сатурна перед гибелью

Международное аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что зонд «Кассини» (Cassini) передал последние снимки перед тем, как войти в атмосферу Сатурна и сгореть.


Около 14 часов 56 минут по московскому времени специалисты NASA потеряли сигнал зонда, через 45 секунд после этого он должен был прекратить свое существование.

Самоуничтожение зонда завершило 13-летний тур Кассини по системе Сатурна. Во время погружения в атмосферу скорость зонда должна была около 113 тысяч километров в час. Зонд развернулся так, чтобы главная антенна оказалась направленной на Землю и смогла отправить последнюю порцию информации и снимков, которую отснял Кассини.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. Планировалось, что в результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября и сгорит.

Источник
NASA
Теги
космос своя атмосфера NASA НАСА Сатурн Cassini кассини

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