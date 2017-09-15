Посещаемость Pornhub упала во время анонса iPhone X

Анонс компании Apple, во время которого она представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, оказал влияние на самую разнообразную жизнедеятельность на Земле. Например, резкий спад трафика испытал на себе один из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео — Pornhub.


Самый большой спад трафика показали пользователи с macOS — он упал на 12%, пользователи мобильных гаджетов Apple с iOS стали проявлять меньше интереса к порно на 8%. Впрочем, после анонса трафик с iOS возрос аж на 4% по сравнению с нормальным уровнем. Видимо, пользователям потребовалось снять напряжение после виртуальной встречи с флагманским iPhone X.


Если рассматривать по браузерам, то трафик пользователей Safari снизился на 8%, а Microsoft Edge — только на 4%. После анонса последовал всплеск посещаемости для обоих браузеров на 3% и 1%, соотвественно.

Источник
Pornhub
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