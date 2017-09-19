Google научил Gmail превращать адреса и телефоны в ссылки

Компания Google сообщила о запуске давно ожидаемой полезной возможности для почтовых сервисов Gmail и Inbox by Gmail. Теперь веб-версии, а также приложения Gmail и Inbox by Gmail для Android и iOS начнут преобразовывать текст в интерактивные ссылки, если определят телефонный номер, обычный адрес или адрес электронной почты.


По нажатию на такую ссылку, созданную из адреса, пользователь попадет на Google Карты, телефон откроется в телефонном приложении, а электронная почта — в почтовом приложении по умолчанию.

По словам разработчиков Google, на внедрение функции среди всех пользователей может уйти от одного до трех дней.

Источник
Google
Теги
Google электронная почта Gmail E-MAIL

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