Mail.Ru Group вкладывает 800 тысяч евро в мобильный шутер с минутными боями

Mail.Ru Games Ventures, профильное игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group, объявило о заключении первой сделки. Посевные инвестиции в размере 800 тысяч евро выделены для российско-финского разработчика Panzerdog. Планируется, что финансирование позволит команде завершить разработку мобильного шутера Tacticool.


Ранее Panzerdog привлек предпосевные инвестиции от финского семейного фонда Aii Capital, одним из владельцев которого является старший советник Президента Фонда «Сколково», основатель «Startup tour» и «Startup Village» Пекка Вильякайнен.

Aii Capital помог развитию Tacticool на ранних этапах разработки. В результате Panzerdog создал соревновательный шутер от третьего лица, где геймеры сражаются 5x5, а сессия длится всего 1 минуту. Игра соединяет бои как с использованием техники, так и без нее. Сейчас Panzerdog проводит закрытое бета-тестирование Tacticool для IOS и Android. Cофт-лонч игры запланирован на ноябрь 2017 года.

Источник
Mail.Ru Games Ventures
Теги
смартфон ANDROID игра IOS Mail.Ru Group

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