Сервис бытовых услуг YouDo заработал с юрлицами и ИП

Команда довольно хорошо известного онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo объявила о выходе в новую для себя область. Сервис официально начал работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.





Денис Кутергин, сооснователь YouDo.com, заявил: «С запуском B2B-направления у бизнес-заказчиков появилась возможность оплачивать услуги исполнителей по безналичному расчету, а по итогам выполненных работ получать необходимые закрывающие документы».

Выполнять бизнес-задания на YouDo.com могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Сегодня такой статус есть примерно у 20% исполнителей.

Отмечается, что до конца года в развитие B2B-направления будет инвестировано более 10 млн рублей. В основном эти средства будут направлены на оплату труда сотрудников и привлечение клиентов.