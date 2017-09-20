HTC объявит о продаже Google завтра

Компания HTC проведет завтра, 21 сентября 2017 года, большой анонс. Об этом сообщило сразу несколько источников, в том числе китайскоязычная China Times.


В последние месяцы ходили слухи о заинтересованности Google в покупке части бизнеса HTC. Как ожидается, на завтрашнем мероприятии HTC объявил о своей продаже Google.

Как ожидается, в собственность Google перейдут производственные и разработческие мощности тайваньской компании, но бренд HTC сохранится. Ситуация должна проясниться завтра.

Источник
China Times
Теги
смартфон ANDROID Google HTC

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