Роскомнадзор заблокировал крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android

Роскомнадзор приступил к блокировке крупнейшего интернет-каталога пиратского ПО для Android. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о сайте AndroidApplications.ru.


Как отмечает Роскомнадзор, к нему поступило определение Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав игры Beholder. Определения приняты по заявлению компании ООО «Алавар.Ру».

Ведомство подчеркивает, что AndroidApplications.ru представляет собой пиратский каталог приложений для Android смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 млн человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 млн. человек.

Роскомнадзором уже направлены уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare. В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия Android пиратство авторское право роскомнадзор

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