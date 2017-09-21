Одноклассники научились оплачивать штрафы ГИБДД

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске специального приложения, с помощью которого можно проверить и оплатить автомобильные штрафы.

Потребуется один раз в приложении номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля, чтобы можно было получать уведомления о новых штрафах в личных сообщениях и оплачивать их прямо в соцсети. По желанию также пользователи могут добавить номер водительского удостоверения. Оплатить штраф в приложении можно с помощью привязанной к профилю банковской карты.

Приложение, созданное на платформе сервиса «Штрафы ГИБДД Mail.Ru», доступно в Одноклассниках с любого устройства: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть одноклассники ГИБДД штраф

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