День, когда появился 4G в телефонах (и это было очень давно)

22 сентября 2010 года Samsung Electronics выпустила телефон с поддержкой LTE. В это же время, в США оператор связи MetroPCS заявил, что открывает доступ к сетям нового поколения. Компания Samsung занималась разработкой и созданием оборудования для развития сетей. И она же сделала первый телефон для работы в LTE-сетях MetroPCS с названием Samsung Craft SCH-R900. На момент создания LTE-сеть была развёрнута только в одной точке земного шара, в Лас-Вегасе, сейчас же они уже распространились повсеместно. Сам смартфон был не особо примечательным. AMOLED-дисплей с диагональю 3,3 дюйма, выдвижная QWERTY-клавиатура, камера 3,2 мегапикселя, Bluetooth, GPS, поддержка microSD карт и даже комплектная карточка на 2 Гбайт с записанным фильмом Звёздный путь. На старте модель стоила $299 и не особо отличалась от конкурентов, разве что те были без LTE-модуля.

Samsung Craft SCH-r900
Samsung Craft SCH-r900

22 сентября 2006 года запущен спутник Хинодэ для исследований в области физики Солнца. В космос японский аппарат отправился с космодрома Утиноура с помощью ракеты-носителя M-V. Его название «Hinode» переводится с японского как «Рассвет». Вместе с ним на орбиту вывели ещё две нагрузки: радиолюбительский спутник HITSAT и солнечный пару SSSAT. Хинодэ стал продолжением миссии японского спутника Solar-A, который запустили ещё в 1991 году. Основной задачей нового аппарата стали высокоточные измерения магнитного поля Солнца, исследование светимости, изучение энерегентики солнечного ветра, а также исследование процессоров, которые порождают ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Программа спутника была рассчитана на 3 года, но он и по сей день находится на орбите и помогает в изучении магнитных полей и активности солнечных пятен.

Японский спутник Hinode
Японский спутник Hinode

К 22 сентября 2014 года Apple продала более 10 млн новых iPhone за три дня. Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus превзошли даже ожидания Apple. Старт состоялся 19 сентября лишь в нескольких странах мира, и за первые выходные было продано 10 миллионов смартфонов. Тим Кук заявил, что могли бы продать и больше, но спрос превышал предложение и все запасы быстро кончились.

iPhone 6 и 6 Plus
iPhone 6 и 6 Plus

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Apple Samsung iPhone LTE космос спутник Япония

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