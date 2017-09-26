Facebook могут заблокировать в России в 2018 году

Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook на территории России, если в в 2018 году ее администрация не выполнит требования российского законодательства о локализации персональных данных. Об этом рассказал журналистам Александр Жаров, глава ведомства.





Как отметил Жаров, закон обязателен для всех и Роскомнадзор либо добьется его выполнения, либо Facebook перестанет работать в России, как это уже произошло в LinkedIn. Жаров подчеркнул: "Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно".

По словам Жарова, сроки для решения проблемы поставлены и должны соблюдаться, Facebook же реагирует в стиле "мы рассматриваем варианты" как выполнить закон, но официальных писем пока не направляла в адрес ведомства.