Facebook могут заблокировать в России в 2018 году

Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook на территории России, если в в 2018 году ее администрация не выполнит требования российского законодательства о локализации персональных данных. Об этом рассказал журналистам Александр Жаров, глава ведомства.


Как отметил Жаров, закон обязателен для всех и Роскомнадзор либо добьется его выполнения, либо Facebook перестанет работать в России, как это уже произошло в LinkedIn. Жаров подчеркнул: "Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно".

По словам Жарова, сроки для решения проблемы поставлены и должны соблюдаться, Facebook же реагирует в стиле "мы рассматриваем варианты" как выполнить закон, но официальных писем пока не направляла в адрес ведомства.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия социальная сеть FACEBOOK фейспалм роскомнадзор

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