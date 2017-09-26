Смарт-куртка Levi’s и Google поступает в продажу

Компании Google и Levi’s начинают продажи умной джинсовой куртки Levi’s Commuter Trucker Jacket, которая позволяет контролировать гаджеты по Bluetooth.


Этот "носимый гаджет" изначально был анонсирован на прошлогодней конференции Google I/O для разработчиков. Ткань манжеты куртки сенсорная сама по себе, "центр управления" расположен заклепке одной из манжет.


Заклепка также обеспечивает виброотдачу и LED-сигнал для оповещений. За счет специальных сенсоров на рукаве производится распознавание жестов по ткани для управления плеером, приема звонков и тому подобного. Подключение к смартфону производится по Bluetooth. В принципе, по своей функциональности она близка к смарт-часам.


Продажи должны начаться с 27 сентября у некоторых ритейлеров, со следующей неделе — в онлайн магазине Levis.com и расширенном списке магазинов. Точной цены пока не объявлено. Как сообщалось ранее, смарт-куртка в мужской и женской версиях начнет продаваться по цене около 350 долларов США.

Источник
Google ATAP
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