Смарт-куртка Levi’s и Google поступает в продажу

Компании Google и Levi’s начинают продажи умной джинсовой куртки Levi’s Commuter Trucker Jacket, которая позволяет контролировать гаджеты по Bluetooth.





Этот "носимый гаджет" изначально был анонсирован на прошлогодней конференции Google I/O для разработчиков. Ткань манжеты куртки сенсорная сама по себе, "центр управления" расположен заклепке одной из манжет.





Заклепка также обеспечивает виброотдачу и LED-сигнал для оповещений. За счет специальных сенсоров на рукаве производится распознавание жестов по ткани для управления плеером, приема звонков и тому подобного. Подключение к смартфону производится по Bluetooth. В принципе, по своей функциональности она близка к смарт-часам.





Продажи должны начаться с 27 сентября у некоторых ритейлеров, со следующей неделе — в онлайн магазине Levis.com и расширенном списке магазинов. Точной цены пока не объявлено. Как сообщалось ранее, смарт-куртка в мужской и женской версиях начнет продаваться по цене около 350 долларов США.