Цифра дня: Сколько пользователей в Instagram?

Цифра дня:

800 000 000

пользователей в Instagram.

Команда разработчиков Instagram похвасталась важным достижением — аудитория сообщества превысила 800 миллионов человек. Из них 500 миллионов пользуется Instagram каждый день.


Отметим, что в апреле 2017 года Instagram отмечал 700 миллионов, в декабре 2016 года — 600 миллионов, а в июне — 500 миллионов пользователей. Таким образом, за последние четыре месяца к платформе присоединились еще 100 млн человек. Рубеж в 400 миллионов активных пользователей был преодолен в сентябре 2015 года, а в 300 миллионов — в декабре 2014 года.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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