Цифра дня: Сколько пользователей в Instagram?
Цифра дня:
800 000 000
пользователей в Instagram.
Команда разработчиков Instagram похвасталась важным достижением — аудитория сообщества превысила 800 миллионов человек. Из них 500 миллионов пользуется Instagram каждый день.
Отметим, что в апреле 2017 года Instagram отмечал 700 миллионов, в декабре 2016 года — 600 миллионов, а в июне — 500 миллионов пользователей. Таким образом, за последние четыре месяца к платформе присоединились еще 100 млн человек. Рубеж в 400 миллионов активных пользователей был преодолен в сентябре 2015 года, а в 300 миллионов — в декабре 2014 года.
Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
ИсточникInstagram