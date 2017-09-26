Калашников показал концепт летающего автомобиля

Легендарный концерн «Калашников» представил новую инициативную разработку — концепт летательного аппарата. Первый полет на этом устройстве был совершен в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова.

Аппарат рассчитан на одного человека и больше похож на этакий летающий дрон-мотоцикл. Пока разработка находится в стадии обкатки. По словам представителей концерна, показать практическое применение аппарата планируется в ближайшее время.

Источник
Калашников
Теги
Россия автомобиль летающий автомобиль Калашников

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