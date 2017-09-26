На самой длинной линии петербургского метро заработал Wi-Fi

На Московско-Петроградской линии, синей или второй ветке, метро в Санкт-Петербурге заработал новый сегмент бесплатной сети Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена. Это самая длинная и самая загруженная линия Петербургского метрополитена.





Она стала четвертым сегментом сети MT_FREE, которая в настоящее время охватывает почти 70 процентов пассажиропотока Петербургского метрополитена. В рамках подготовки запуска WI-FI на линии 2 специальным оборудованием были оснащены 68 составов, а в тоннелях смонтированы более 100 базовых станций. Всего с момента начала проекта в Петербургском метрополитене сервис стал доступен пассажирам в 145 поездах.





Впервые бесплатный WI-FI в Петербургском метрополитене появился 30 мая на четвертой ветке метро (оранжевой), в начале июля сеть заработала на пятой ветке (фиолетовой), а в августе — на третьей ветке (зеленой). Последним этапом проекта станет запуск сети WI-FI на первой линии, который в соответствии с утвержденным планом намечен на декабрь этого года.

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на портале государственных услуг. При этом для пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

Сетью в петербургском метро занимается компания МаксимаТелеком, оператор крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро.