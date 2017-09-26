ВКонтакте запускает «Рекомендации» и алгоритм провижения авторов «Прометей»

Команда социальной сети ВКонтакте объявила сегодня на конференции VK Media Day о запуске сервиса «Рекомендаций». В этот раздел будут собираться истории и публикации от авторов, на которых пользователь не подписан, но, потенциально, интересных ему.





По задумке разработчиков, благодаря новому сервису пользователи, которые создают уникальный и качественный контент, смогут быстрее находить и наращивать свою аудиторию.





Фактически, раздел «Рекомендаций» станет основой для новой инициативы ВКонтакте по поддержке авторов. В начале октября заработает алгоритм «Прометей» на базе искусственного интеллекта, который будет находить создателей уникального контента и следить за их достижениями. За публикации, отмеченные особым вниманием аудитории, автор или его сообщество получит специальную метку, повышенные охваты в разделе «Рекомендаций» и советы, как эффективно развивать своё творчество.