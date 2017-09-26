Планшеты Wacom не работают с macOS High Sierra

Компания Apple выпустила вчера вечером новую версию своей десктопной операционной системы — macOS 10.13 High Sierra. Как оказалось, с обновлением на нее стоит повременить многим дизайнерам, фотографам и всем тем, кто использует в своей работе графические планшеты Wacom.





Планшеты Wacom, де-факто являющиеся безальтернативным стандартом в своей области, не работают с macOS 10.13 High Sierra. Компания Wacom признала, что текущая версия драйвера для планшетов не совместима с обновлением.

На сайте поддержки Wacom сообщает, что уже работает над новым драйвером, который будет совместим с вышедшей вчера ОС. Существующий драйвер для macOS 10.12 Sierra не поддерживает macOS 10.13 High Sierra из-за особенностей новой версии ОС.

Wacom советует пользователям своих планшетов не обновлять ОС до выхода свежего драйвера. Она планирует, что драйвер будет готов, самое позднее, в конце октября.