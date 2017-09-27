Точность GPS в смартфонах вырастет на порядок в 2018 году

Компания Broadcom представила на саммите ION GNSS+ в орегонском Портленде новый GPS-чип BCM47755, который позволит повысить точность позиционирования с порядка 5 метров до примерно 30 см.





Двухдиапазонный чип Broadcom BCM47755 использует сочетание GPS-сигналов на частотах L3 и L5, это делает его намного точнее существующих решений и ранее никогда не использовалась в коммерческих GPS-чипах, ориентированных на массовый рынок, не говоря уже о смартфонах.

Помимо повышенной точности, двухдиапазонность позволит нормально функционировать позиционным сервисам в местностях с плотной городской застройкой. Чип также в два раза экономичнее по потреблению энергии по сравнению с текущим GPS-решением Broadcom, используемом во многих устройствах.

Как ожидается, данный чип начнет использоваться в некоторых смартфонах уже в 2018 году.