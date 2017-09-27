Twitter тестирует увеличение длины сообщений до 280 знаков

Команда платформы микроблогов Twitter начала тестировать возможность писать сообщения длиной не 140, а 280 символов. Об этом рассказала Ализа Роузен (Aliza Rosen), менеджер по продукту Twitter, в официальном блоге компании.





На данный момент увеличенный в два раза лимит доступен для ограниченной группы пользователей. Ограничение в 140 символов снимается командой Twitter впервые за всю историю. До этого использовались различные уловки для увеличения "вместимости" твитов, например, переставали засчитывать ссылки, картинки и имена пользователей.

Что интересно, проблема выражения своих мыслей в ограниченном пространстве 140 символов касается далеко не всех пользователей. Так, по статистике, 9% твитов на английском языке упираются в данный лимит и только 0,4% на японском. При этом большинство твитов на английском имеют 34 символа, на японском — 15. Как пояснила Роузен в своей заметке на некоторых языках изъясняться кратко проще, чем на других.