Facebook подключился к Яндекс.Музыке

Компания Яндекс сообщила о новой возможности сервиса Яндекс.Музыка. Российские пользователи Facebook теперь могут прямо в ленте новостей послушать фрагменты песен, которые понравились кому-то из друзей на Яндекс.Музыке.





В пост со ссылкой на трек встраивается плеер с 30-секундным фрагментом композиции. Послушать ее целиком можно на сервисе или в приложении.

Как отмечают разработчики, Яндекс.Музыка стала первым российским стриминговым сервисом, договорившимся с Facebook о такой интеграции. Ранее в социальной сети появилась возможность слушать отрывки из песен, которыми делятся пользователи Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Rhapsody и KKBOX.