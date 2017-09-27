Facebook подключился к Яндекс.Музыке

Компания Яндекс сообщила о новой возможности сервиса Яндекс.Музыка. Российские пользователи Facebook теперь могут прямо в ленте новостей послушать фрагменты песен, которые понравились кому-то из друзей на Яндекс.Музыке.


В пост со ссылкой на трек встраивается плеер с 30-секундным фрагментом композиции. Послушать ее целиком можно на сервисе или в приложении.

Как отмечают разработчики, Яндекс.Музыка стала первым российским стриминговым сервисом, договорившимся с Facebook о такой интеграции. Ранее в социальной сети появилась возможность слушать отрывки из песен, которыми делятся пользователи Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Rhapsody и KKBOX.

Источник
Яндекс
Теги
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