В России запустили сервис тотальной слежки за детьми в интернете

Российская компания SocialDataHub запустила сервис под названием "Родительский контроль", позволяющий, фактически, устроить тотальную онлайн-слежку за своим ребенком. Об этом сообщил Артур Хачуян, основатель SocialDataHub, на своей своей страничке в Facebook.





По словам Хачуяна, разработчики "очень долго обсуждали этичность этого продукта и правильность его представления", но все-таки решили, что он должен увидеть свет.

Сервис под слоганом "Лучше мы, чем ФСБ" стоит 150 рублей в месяц и оповестит пользователя, если ребенок:

стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д. пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности вступил в группы с сомнительным или запрещенным контентом у ребенка в друзьях появились сомнительные взрослые люди с ребенком надо поговорить о сексе.

Как обещают разработчики, заявки для мониторинга принимаются только на собственных и несовершеннолетних детей пользователя, а не на мужей, любовников, бывших жен. Хачуян подчеркнул в комментариях к своему посту, что в компании существует целая схема модерации, включаяющая в себя проверку родителя на предмет развода или каких косяков. Впрочем, сомнительно, что для этого предусмотрено целое детективное агенство, к тому же форма на добавление ребенка предусматривает подачу совсем небольшого количества данных от пользователя.





Сама по себе SocialDataHub позиционируется как многопрофильная компания, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта. Основной ее продукт – платформа интеллектуального анализа инфополя, включающая в себя сбор, обогащение, аналитику данных, поиск изображений и автоматическое формирование отчетности.

UpDate: Хачуян рассказал про проверку подробнее: "Аккаунт в соцсети мамы/папы проверяют на то, что это не фейк, по нашей исторической базе. Потом по фото и текстам, что это их ребенок. Потом по базе судопроизводства что они не насильники и не истязают и т. д."