Цифра дня: Сколько платных пользователей у Apple Music?
Цифра дня:
30 000 000
платных пользователей у Apple Music.
Компания Apple сумела нарастить количество платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Apple Music еще на три миллиона с июня 2017 года, когда пользовательская база составляла 27 миллионов.
Теперь база пользователей Apple Music с платной подпиской превышает 30 миллионов человек. Об этом рассказал Джимми Айовайн (Jimmy Iovine), глава Apple Music, в интервью изданию Billboard.
Отметим, что рубеж в 20 миллионов платных пользователей команда Apple Music отмечала в декабре 2016 года. Главным конкурентом Apple Music считается Spotify, в июле он отчитался о 60 миллионах пользователей с платной подпиской.
ИсточникBillboard