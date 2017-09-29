Цифра дня: Сколько платных пользователей у Apple Music?

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30 000 000

платных пользователей у Apple Music.

Компания Apple сумела нарастить количество платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Apple Music еще на три миллиона с июня 2017 года, когда пользовательская база составляла 27 миллионов.





Теперь база пользователей Apple Music с платной подпиской превышает 30 миллионов человек. Об этом рассказал Джимми Айовайн (Jimmy Iovine), глава Apple Music, в интервью изданию Billboard.

Отметим, что рубеж в 20 миллионов платных пользователей команда Apple Music отмечала в декабре 2016 года. Главным конкурентом Apple Music считается Spotify, в июле он отчитался о 60 миллионах пользователей с платной подпиской.