Цифра дня: Сколько платных пользователей у Apple Music?

Цифра дня:

30 000 000

платных пользователей у Apple Music.

Компания Apple сумела нарастить количество платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Apple Music еще на три миллиона с июня 2017 года, когда пользовательская база составляла 27 миллионов.


Теперь база пользователей Apple Music с платной подпиской превышает 30 миллионов человек. Об этом рассказал Джимми Айовайн (Jimmy Iovine), глава Apple Music, в интервью изданию Billboard.

Отметим, что рубеж в 20 миллионов платных пользователей команда Apple Music отмечала в декабре 2016 года. Главным конкурентом Apple Music считается Spotify, в июле он отчитался о 60 миллионах пользователей с платной подпиской.

Источник
Billboard
Теги
Apple музыка Apple Music

Комментарии

Материалы по теме

AirStream - AirPlay your Music - сокрушаем бастионы

15 ноября 2013

Apple заставила ВКонтакте убрать фоновое прослушивание музыки на iPhone

27 мая 2015

Apple раскрыла подробности запуска сервиса Music

29 июня 2015

В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто

29 сентября

В обновлённых приложениях ВКонтакте нет музыки

11 февраля 2015

Вышла iOS 9 beta 3 с Apple Music и News

9 июля 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Google Assistant пришел на Android TV
SpaceX начнет колонизацию Марса в 2022 году
В Москве запустили одну из крупнейших систем распознавания лиц

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 134
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 54
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 37