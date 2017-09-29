29 сентября в истории: самолёт с паровым двигателем, БАМ и OS X 10.1

29 сентября 1842 года изобретатель Уильям Хенсон опубликовал проект самолёта с паровым двигателем. Патентную заявку на это изобретение он зарегистрировал ещё в марте того же года. К сожалению, сведений о конструкции первой в истории авиации модели самолёта сохранилось очень мало. Проект назывался «Воздушная паровая карета» и по плану у самолёта было одно крыло площадью 3,7 кв. м., обтянутое шёлком. В качестве источника энергии выступала одноцилиндровая машина, вес которой вместе с котлом, топливом и водой составлял всего 2,7 кг. К сожалению, удачных полётов у этой конструкции не было, модель сразу же падала после схода со стартовой рампы. К 1845 году Хенсон с механиком Стрингфеллоу смог построить новый аппарат с размахом крыльев 6,1 метр и весом около 12 кг. А вот первую успешно взлетавшую модель сделал всё тот же Джон Стрингфеллоу, но уже в 1848 году. И лишь через 50 лет другим учёным, Клементом Адером, был построен самолёт, который совершил взлёт без разгона по рампе. До изобретения самолётов с паровыми двигателями учёные пытались использовать силу мускулов, но довольно быстро отказались от этой идеи. Многие крупные учёные и вовсе отрицали возможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха.



Самолёт Уильяма Хенсона

29 сентября 1984 года соединены воедино две части Байкало-Амурской магистрали. В посёлке Куанда встретились западная и восточная бригада строителей, уложив последнее, «золотое» звено БАМа. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Основной путь между Тайшетом и Советской Гаванью строился с большими перерывами с 1938 по 1984 год. Центральную часть пути в сложных геологических и климатических условиях делали более 12 лет, а самый сложный участок и вовсе был введён в эксплуатацию лишь в 2003 году. Этим куском дороги стал Северомуйский тоннель, который насквозь пронзает одноимённый хребет, а его протяжённость составляет более 15 километров. БАМ - это часть Великого Северного железнодорожного пути, проект которого возник в начале XX века. Была необходимость связать промышленные районы в бассейне рек Печора и Обь с морским портом в Мурманске. Затем идея развивалась и маршрут проложили и дальше на юго-восток с целью освоения новых районов Сибири. В настоящее время БАМ работает на пределе своей пропускной способности. Объём грузоперевозок за 2014 год составляет около 12 млн тонн, но уже сейчас планируется модернизация магистрали с целью увеличить грузопоток до 50 млн тонн.



Золотое звено БАМа



29 сентября 2001 года Apple выпустила Mac OS X 10.1 Puma. Это был второй крупный выпуск операционной системы OS X, предназначенной как для серверов, так и для конечных пользователей. В первую очередь операционную систему раздали бесплатно сотрудникам Apple после пресс-конференции, а затем она стала доступна для пользователей Macintosh в Apple Store. Для установки системы на компьютер требовалось 128 Мбайт оперативной памяти и 1,5 Гбайт места на жёстком диске. Несмотря на наличие ошибок и малое количество функций, это обновление было воспринято пользователями гораздо позитивнее, чем 10.0, когда многие возмущались, что OS 9 была лучше. В OS X 10.1 наконец-то появилась поддержка воспроизведения DVD, а также записи CD и DVD прямо из Finder. Кроме того, начиная с данной версии системы в OS X есть AppleScript Studio, интерфейс для скриптового программирования, который позволяет создавать приложения с простым дизайном. Версия 10.1 предоставлялась пользователям как бесплатное обновление для версии 10.0. А начиная с версии 10.1.2, в которой исправили ошибки и добавили ещё несколько функций, Apple сделала OS X операционной системой по умолчанию для всех новых компьютеров Mac.



OS X 10.1 Puma