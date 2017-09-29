В Москве запустили одну из крупнейших систем распознавания лиц

Департамент информационных технологий Москвы запустил в столице одну из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





К системе распознавания лиц подключили более 160 тысяч видеокамер городской сети видеонаблюдения. Она охватывает охватывает 95 процентов подъездов жилых домов. До конца года для москвичей появится возможность самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения. Видео с таких камер будет передаваться в единый центр хранения и обработки данных, а записи с них могут быть использованы в качестве юридически значимого доказательства в суде.

Видеоизображение автоматически анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст. Для анализа в режиме реального времени используется алгоритм, основанный на использовании нейросетей, процесс идентификации личности занимает несколько секунд. Система работает на основе разработок российского стартапа NtechLab.

Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных — например, в фотобазах правоохранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушителя. В случае если алгоритм обнаружит человека, чье лицо загружено в базу данных, он отправит оповещение в правоохранительные органы.

Кроме того, такая аналитическая система может помочь правоохранительным органам при поимке преступника выстроить маршрут его передвижения по городу. Система сама подберет нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифицировав подозреваемого на видео.

Как отметили в департаменте информационных технологий, внедрение функции распознавания лиц уже повысило эффективность расследования правонарушений и поиска преступников. Во время пилотных испытаний с ее помощью было обнаружено и задержано более 50 процентов нарушителей закона, которых разыскивали с использованием аналитических алгоритмов. До этого некоторых из них не могли найти в течение многих лет.