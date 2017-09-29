SpaceX начнет колонизацию Марса в 2022 году

Компания SpaceX планирует доставить как минимум две грузовые миссии на Марс в ближайшие пять лет. Об этом рассказал Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор SpaceX, на Международном конгрессе астронавтики в Австралии.





Для этого будет использоваться новая ракета-носитель BFR, которая сейчас находится в разработке. Она имеет высоту 106 метров, диаметр 9 метров и полезную нагрузку до 150 тонн. Интересно, что по задумке Маска, эта ракета сможет как доставить колонистов на Марс, так и отвозить людей в любую точку Земли менее чем за час.





SpaceX также планирует начать строить необходимую инфраструктуру для приема первых колонистов-поселенцев, которые могут прибыть на двух пилотируемых кораблях уже в 2024 году. Необходимый сопровождающий груз будет отправлен на двух отдельных грузовых кораблях, они должны приземлится на Марс в этом же году. Первые поселенцы подготовят базу для будущих партий колонистов, которые разовьют ее дальше и займутся терраформированием своего нового дома.