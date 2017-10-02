Ford установит в Лондоне смарт-скамейки

Автоконцерн Ford совместно со стартапом Strawberry Energy запускает инициативу по установке в Лондоне «умных» скамеек с солнечными батареями. С их помощью пешеходы смогут подзаряжать мобильные устройства и пользоваться интернетом. Кроме того, скамейки мониторят параметры окружающей среды и выводят информацию о ее состоянии.


На первом этапе проекта в Лондоне установят 20 скамеек Ford Smart Bench в дополнение к 20 «умным» скамейкам, уже установленным Strawberry Energy ранее в этом году. Предусмотрены беспроводная зарядка и разъемы для проводов. Доступ к зарядке и интернету по Wi-Fi предоставляется на бесплатной основе.


Помимо подзарядки устройств и предоставления доступа в интернет, высокотехнологичная уличная мебель способна производить замеры уровня шума, влажности и температуры воздуха, процента содержания в нем углекислого газа.

Источник
Ford
Теги
Ford

Комментарии

Материалы по теме

Ferra GeekTrip 2014. День второй: граница, долгий путь через Польшу, Прага и панорамная камера Sphericam

28 февраля 2014

Ferra GeekTrip 2014. День первый: старт, что нужно брать в поездку, платные дороги Белоруссии

23 февраля 2014

Ferra GeekTrip 2014. День третий: из Чехии в Баварию, мобильное будущее по версии AMD и универсальная палка Bergaffe

6 марта 2014

GeekTrip 2014. Берлин – Варшава – Минск, таможня, обзор автомобиля Ford Kuga

11 мая 2014

Автомобили Ford заметят пешеходов в темноте

16 марта

Автомобиль с автопилотом. Ближайшее будущее глазами Ford

21 декабря 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Google подтвердила скорый выход Ассистента на хромбуки
ВКонтакте и Одноклассники ввели часовой лимит на фоновое прослушивание музыки
День, когда копирайтеры атаковали пользователей файлообменников

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 136
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 32