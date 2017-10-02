Ford установит в Лондоне смарт-скамейки

Автоконцерн Ford совместно со стартапом Strawberry Energy запускает инициативу по установке в Лондоне «умных» скамеек с солнечными батареями. С их помощью пешеходы смогут подзаряжать мобильные устройства и пользоваться интернетом. Кроме того, скамейки мониторят параметры окружающей среды и выводят информацию о ее состоянии.





На первом этапе проекта в Лондоне установят 20 скамеек Ford Smart Bench в дополнение к 20 «умным» скамейкам, уже установленным Strawberry Energy ранее в этом году. Предусмотрены беспроводная зарядка и разъемы для проводов. Доступ к зарядке и интернету по Wi-Fi предоставляется на бесплатной основе.





Помимо подзарядки устройств и предоставления доступа в интернет, высокотехнологичная уличная мебель способна производить замеры уровня шума, влажности и температуры воздуха, процента содержания в нем углекислого газа.