Google подтвердила скорый выход Ассистента на хромбуки

Компания Google случайно подтвердила скорый выход своего головного помощника Google Assistant (Google Ассистент) на ноутбуки, работающие под управлением Chrome OS.





В приложении Google Home было обнаружено упоминание, что Google Ассистент совместим с хромбуками. Пока такой поддержки на наблюдается, но упоминание позволяет предположить скорое внедрение.

Отметим, что Google проведет 4 октября большой анонс, на котором ожидается дебют следующего поколения смартфонов Pixel. Впрочем, на нем не исключены новости и о хромбуках.