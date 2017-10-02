Google подтвердила скорый выход Ассистента на хромбуки

Компания Google случайно подтвердила скорый выход своего головного помощника Google Assistant (Google Ассистент) на ноутбуки, работающие под управлением Chrome OS.


В приложении Google Home было обнаружено упоминание, что Google Ассистент совместим с хромбуками. Пока такой поддержки на наблюдается, но упоминание позволяет предположить скорое внедрение.

Отметим, что Google проведет 4 октября большой анонс, на котором ожидается дебют следующего поколения смартфонов Pixel. Впрочем, на нем не исключены новости и о хромбуках.

Источник
9to5google.com
Теги
Google голосовой помощник Google Assistant Google Ассистент

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