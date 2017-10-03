В Москве запустят кольца бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка»

В октябре в Москве могут начаться продажи колец бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка». Об этом рассказало Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на Сергея Лазарева, председателя совета директоров компании PayRing.

PayRing
PayRing

Российская компания PayRing является разработчиком и производителем бесконтактных смарт карт, выполненных в виде колец. В сентябре PayRing выпустила по заказу московского метрополитена специальное ювелирные кольцао со встроенным NFC-модулем карты «Тройка», которые использовались на свадебная церемония для пары, победившей в конкурсе «Хорошо, что люди придумали кольца!».

Теперь сотрудничество с московским метро продолжится. По словам Лазарева, первые поставки колец могут начаться во второй половине октября. Он также подчеркнул, что транспортное решение в виде надевающегося на палец кольца для оплаты проезда - первое в мире.

Источник
Агентство городских новостей «Москва»
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