Сбербанк запустил в Telegram возможность оплаты через ботов

Сбербанк объявил о запуске в Telegram нового платежного средства для своих партнеров, у которых есть Telegram-бот.


Разработанное решение позволяет принимать к оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. Также появилась возможность оплаты в ботах Telegram с помощью Apple Pay и Android Pay. По словам Сбербанка, такое реализовано впервые в России. Таким образом, теперь партнеры Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и оплату.

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника, созданного платежным API Telegram — BotFather. Действующим партнерам банка достаточно при создании бота выбрать Сбербанк среди платежных провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка.

Источник
Сбербанк
Теги
Россия мессенджер платежная система Telegram Сбербанк банковская карта бот

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