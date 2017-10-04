Во ВКонтакте разрешили запрашивать денежные переводы

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуску новой возможности сервиса денежных переводов. Теперь пользователи и сообщества смогут запросить перевод денег.





Запросить перевод на определенную сумму можно через диалог, как в сообщениях пользователей, так и в сообщениях сообществ. Также с сегодняшнего дня перевод можно отправить со страницы пользователя или сообщества с помощью пункта «Отправить деньги» в меню под главной фотографией. Кроме того, на мобильных устройствах появилась опция автоматического зачисление последующих переводов на конкретную банковскую карту.

ВКонтакте запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017 года в социальной сети появились денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. В июне отправка переводов стала доступна пользователям из Казахстана.