Во ВКонтакте разрешили запрашивать денежные переводы

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуску новой возможности сервиса денежных переводов. Теперь пользователи и сообщества смогут запросить перевод денег.


Запросить перевод на определенную сумму можно через диалог, как в сообщениях пользователей, так и в сообщениях сообществ. Также с сегодняшнего дня перевод можно отправить со страницы пользователя или сообщества с помощью пункта «Отправить деньги» в меню под главной фотографией. Кроме того, на мобильных устройствах появилась опция автоматического зачисление последующих переводов на конкретную банковскую карту.

ВКонтакте запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017 года в социальной сети появились денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. В июне отправка переводов стала доступна пользователям из Казахстана.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте платежная система деньги

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