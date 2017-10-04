Смарт-часы обложили налогом на болванки

Правительство Российской Федерации внесло смарт-часы в список устройств, с которых при ввозе в страну взимается "налог на болванки" — авторский сбор Российского союза правообладателей под эгидой Никиты Михалкова в размере 1% от стоимости.


Постановление правительства уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступит в силу в июне 2018 года. Отметим, что этим же постановлением из списка были исключены цифровые видеокамеры.

Внести смарт-часы в список подпадающих под сбор устройств предложил Минкульт России в июле 2017 года. Предложение обосновывалось тем, что такие часы часто используются для воспроизведения музыки и видео.

Источник
Портал правовой информации
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