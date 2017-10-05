Соревнование Honor Cup 2017: завершился второй этап, впереди — финал

Китайский техногигант Huawei объявил о завершении второго этапа соревнования Honor Cup 2017 (соответствует третьем этапу из описания на сайте конкурса). В нем приняли участие 206 человек, в том числе победители Honor Cup 2016 и международной олимпиады «IT-Планета», которые подключились к соревнованиям сразу на этой стадии без предварительного отбора.

В Honor Cup участвуют не только молодые профессионалы в сфере ИТ, но и новички, делающие только первые шаги на этом пути. Для них на протяжении всех соревнований будет доступна онлайн-школа с видео-лекциями экспертов Huawei.

Соревнуются участники в четырёх номинациях:

  • 345G. В этой номинации проверят знания участников в области мобильной связи
  • E=DC2. Номинация затронет область облачных решений для серверов и хранилищ данных.
  • vIP. Здесь учатники покажут знания в области технологий и протоколов взаимодействия в IP-сетях
  • Codecraft. Это новая командная номинация по программированию на языках С++ и Java.

По итогам второго этапа, которые уже подведены во всех номинациях, кроме Codecraft, в финал будут приглашены 20 и более человек в каждой из традиционных номинаций и до 40 команд из 1–3 человек в номинации Codecraft. Финал соревнования пройдёт 20 октября.

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