Samsung Pay научился оплачивать покупки в интернете

Компания Samsung Electronics сообщила о запуске возможности оплачивать покупки в Интернете с помощью сервиса Samsung Pay для пользователей совместимых смартфонов в России.


При покупке в онлайн-магазине через Samsung Pay не потребуется вводить данные банковской карты на сайте. Достаточно выбрать в онлайн-магазине Samsung Pay в качестве способа оплаты, нажать на кнопку «Оплатить Samsung Pay» и ввести свою учетную запись Samsung Account (адрес электронной почты), после этого на смартфон придет запрос платежа.

Как отмечает компания, сервис оплаты покупок через Samsung Pay на веб-страницах интернет-магазинов был разработан Samsung для российских пользователей при технической поддержке российских процессинговых компаний Assist, Robokassa, Uniteller и банка-партнера Samsung Pay в России ВТБ24.

Samsung Pay стал также доступен российским пользователям и для оплаты покупок через мобильные приложения. Международная процессинговая компания Payture завершила интеграцию сервиса в свое готовое решение для интернет-магазинов - онлайн-платежи In-App с помощью Samsung Pay.

Напомним, мобильный платежный сервис Samsung Pay заработал в России 29 сентября 2016 года. Он работает как с NFC, так и с MST-терминалами. Поддерживаются карты Mastercard и Visa пары десятков российских банков и финансовых организаций.

Samsung Pay доступен для владельцев смартфонов Samsung: Galaxy S8 и S8+, Galaxy S7 edge и S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 и S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017), A5 (2017) и A3 (2017), Galaxy A7 (2016), A5 (2016), Galaxy J7 (2017) и J5 (2017), а также смарт-часов Gear S3 classic и frontier.

Источник
Samsung
Теги
Samsung платежная система Samsung Pay

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