Роскомнадзор намекает на блокировку Telegram с 9 октября

Роскомнадзор через свои официальные аккаунты в Twitter и ВКонтакте довольно прозрачно намекнул на скорую блокировку популярного мессенджера Telegram.





В сообщении опубликован видеоролик с подписью "Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей", в котором среди известных мемов с детьми мелькает картинка с сообщением об ошибке 404 и в конце мальчик выдает финальную фразу: "Бегите, бегите пока можете". Затем уточняется: "Ожидайте 09.10.2017 в официальном сообществе Роскомнадзора. Осталось совсем немного времени."

Что конкретно имелось ввиду пока неясно. Согласно самой популярной версии, 9 октября может начаться блокировка Telegram на территории России.

Напомним, около недели назад Павел Дуров, стоящий за Telegram, опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте заявление, в котором жалуется на требования ФСБ выполнить "закон Яровой". Также он опубликовал документы, присланные ведомством в его лондонский офис. В документах содержится предупреждение о предстоящем составлении протокола и самом протоколе об административном правонарушении, заключающемся в непредоставлении информации, нужной для декодирования сообщений в мессенджере Telegram. Данный протокол был составлен 14 сентября 2017 года.

Летом этого года уже отгремел скандал с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в специальном реестре организаторов распространения информации, что также гласило блокировкой Telegram.

Как тогда настаивал Дуров, он не против регистрации Telegram в реестр организаторов распространения информации, но при этом против выполнения накладываемых "законом Яровой" на "организаторов" обязанностей, дающих в ряде случаев доступ к переписке пользователей. Сейчас как раз начались требования выполнить эти самые обязанности "организаторов распространения информации".