Apple тайно разрешила Uber записывать скриншоты iPhone

Исследователи безопасности обнаружили неизвестную ранее незадокументированную возможность у приложения Uber для iOS. Как оказалось, Uber получил беспрецедентный доступ к специальным API от Apple, которые позволяют записывать информацию с экрана iPhone, даже когда приложение закрыто.





Сенсацию устроил специалист по безопасности Уилл Страфах (Will Strafach). Речь идет о возможности, которая обычно недоступна для большинства разработчиков приложений, но может быть активирована специальным разрешением Apple.

Глава безопасности Uber уже объявил журналистам, что данные API не используются в текущем коде, то есть нефункциональны, более того, компания работает над полной удалением этой возможности из приложения для iOS.