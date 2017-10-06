Apple тайно разрешила Uber записывать скриншоты iPhone

Исследователи безопасности обнаружили неизвестную ранее незадокументированную возможность у приложения Uber для iOS. Как оказалось, Uber получил беспрецедентный доступ к специальным API от Apple, которые позволяют записывать информацию с экрана iPhone, даже когда приложение закрыто.


Сенсацию устроил специалист по безопасности Уилл Страфах (Will Strafach). Речь идет о возможности, которая обычно недоступна для большинства разработчиков приложений, но может быть активирована специальным разрешением Apple.

Глава безопасности Uber уже объявил журналистам, что данные API не используются в текущем коде, то есть нефункциональны, более того, компания работает над полной удалением этой возможности из приложения для iOS.

Источник
ZDNet
Теги
Apple IOS iPhone фейспалм такси Uber

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