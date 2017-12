Apple назвала самые популярные игры и приложения для iPhone в 2017 году

Компания Apple обнародовала рейтинги самых популярных приложений и игр в российском App Store. Позиции приложений в рейтинге сформированы исходя из числа загрузок и покупок.





Топ бесплатных приложений для iPhone 2017 года возглавляют мессенджер WhatsApp, ВКонтакте и Instagram. Затем идут Сбербанк Онлай, бесплатные объявления Юла, YouTube, Yandex.Taxi, Viber, Avito и AliExpress. Топ 10 бесплатных игр для iPhone 2017 года: Subway Surfers, Durak Online, Tap Tap Dash, My Talking Tom, Clash Royale, Super Mario Run, Minion Rush, Snake VS Block, Sniper 3D: Shoot to Kill и Asphalt 8: Airborne.

В Топ 10 платных приложений вошли Glitché, Afterlight, определитель номера PhoneRadar, ПДД 2018 с иллюстрациями, Facetune, Sense, kirakira+, Кто звонил?, Полиглот 16 и Tricky test: Get smart Pro. Самыми популярными платными играми для iPhone 2017 года стали Plague Inc., Hitman Sniper, Assassin's Creed Identity, Doodle Jump, Knock-Knock Game, The Greedy Cave, Minecraft, Cut the Rope: Magic, Earn to Die и Ski Safari.