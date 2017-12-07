Биткоин преодолел рубеж в 15 тысяч долларов

Биткоин преодолел очередной рубеж по стоимости. 7 декабря 2017 года он впервые в истории преодолел отметку в 15 тысяч долларов на бирже Coinbase, достигнув пиковой стоимости $15 245.





Интересно, что на локальном рынке Кореи курс биткойна уже эквивалентен 17 тысячам долларов США. Сервис CoinmarketCap на момент написания новости показывает цену на биткон в размере $15 468,60 с общей капитализацией 258,7 миллиарда долларов. В последние дни цена на биткоин резко выросла. Так, рубеж в 12 тысяч долларов был преодолен только позавчера.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.