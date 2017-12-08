Биткоин преодолел рубеж в миллион рублей

Биткоин преодолел очередной рубеж по стоимости. Вечером 7 декабря 2017 года он впервые в истории перешагнул через отметку в один миллион рублей по текущему курсу, достигнув пиковой стоимости 16 923 доллара США, согласно данным сервиса CoinmarketCap.





В последние дни цена на биткоин резко выросла. Так, рубеж в 12 тысяч долларов был преодолен только 5 декабря, а 6 и 7 декабря — вырос от 13 до 16 тысяч долларов.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.