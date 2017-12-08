Биткоин преодолел рубеж в 18 тысяч долларов и обогнал Visa по капитализации

Биткоин преодолел очередной рубеж по стоимости. Сегодня, 8 декабря 2017 года, он впервые в истории перешагнул через отметку в 18 тысяч долларов США, достигнув пиковой стоимости 18 353 доллара США, согласно данным сервиса CoinmarketCap. На момент написания новости цена на биткоин снова снизилась.





Интересно, что Биткоин при этом сумел обогнать по капитализации Visa, на данный момент являющейся крупнейшей системой электронных платежей. На феномен обратил внимание Чарли Билелло (Charlie Bilello), директор по исследованиям в компании Pension Partners, специализирующейся на финансовых консультациях.







В последние дни цена на биткоин резко выросла. Так, рубеж в 12 тысяч долларов был преодолен только 5 декабря, а 6 и 7 декабря — вырос от 13 до 16 тысяч долларов.

Отметим, что относительно дальнейшего курса биткоина строятся самые разные прогнозы. Например, Джон Макафи, скандально известный основатель антивирусной компании McAfee, предсказал, что к концу 2020 года биткойн достигнет уровня одного миллиона долларов. При этом Макафи пообещал, что он съест свой пенис, если окажется неправ в предсказаниях.