Одноклассники запустили раздел со скидками

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового раздела «Услуги и скидки». Он представляет собой витрину с партнерскими сервисами внутри социальной сети.





На витрине будут размещаться все приложения партнеров Одноклассников и их предложения. Сейчас там доступны оплата штрафов ГИБДД, покупка билетов в кино, запись к врачу и другие сервисы. В течение года Одноклассники планируют наполнить витрину различными новыми сервисами для совершения покупок или получения услуг.





Оплачивать услуги во всех сервисах можно с помощью привязанной к аккаунту в Одноклассниках банковской карты. Раздел с услугами и скидками доступен в веб-версии Одноклассников в меню над лентой новостей, а в мобильном браузере и приложениях Одноклассников на iOS и Android новый раздел появился в боковом меню.



