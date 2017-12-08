Одноклассники запустили раздел со скидками

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового раздела «Услуги и скидки». Он представляет собой витрину с партнерскими сервисами внутри социальной сети.


На витрине будут размещаться все приложения партнеров Одноклассников и их предложения. Сейчас там доступны оплата штрафов ГИБДД, покупка билетов в кино, запись к врачу и другие сервисы. В течение года Одноклассники планируют наполнить витрину различными новыми сервисами для совершения покупок или получения услуг.


Оплачивать услуги во всех сервисах можно с помощью привязанной к аккаунту в Одноклассниках банковской карты. Раздел с услугами и скидками доступен в веб-версии Одноклассников в меню над лентой новостей, а в мобильном браузере и приложениях Одноклассников на iOS и Android новый раздел появился в боковом меню.


Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники халява скидка

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