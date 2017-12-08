В Ростехе создали гаджет для управления техникой с помощью взгляда

Специалисты Росэлектроники, входящей в состав госкорпорации Ростех, разработали прототип мобильного устройства, реагирующего на движение глаз человека. Разработка направлена на развитие технологии управления техникой с помощью взгляда.





Разработка Росэлектроники способна отслеживать движение глаз и в зависимости от задач интерпретировать его как управляющий сигнал или как параметры процесса восприятия человеком визуальной информации. Трекер обеспечивает запись целого ряда параметров движения глаз человека и потенциально может стать частью комплекса регистрации и анализа различных биофизических сигналов в естественных условиях.

Аппаратная часть устройства представляет собой очки, оснащенные двумя парами цифровых видеокамер. Фронтальные камеры фиксируют информацию об окружающей обстановке, которая поступает оператору, две другие – с инфракрасной подсветкой – отслеживают движение его глаз. Программное обеспечение трекера позволяет осуществлять расчет как минимум семи наиболее распространенных метрик глазодвигательного поведения человека.

В настоящее время мобильный трекер движения глаз уже применен специалистами Росэлектроники в аппаратуре АДК-01, которая предназначена для людей, неспособных на речевую или двигательную коммуникацию с окружающими из-за поражения нервной системы. Аппаратура оснащена специальным экраном, на который выводится интерфейс пользователя. Фиксируя движения глаз, а также временной интервал, в течение которого взгляд пациента сосредоточен на той или иной букве, устройство выводит эту букву на внешний монитор. Таким образом, пациент способен формировать сообщения для окружающих, в том числе, имеет возможность попросить о помощи.