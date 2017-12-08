Во ВКонтакте запустили «Тайного Санту»

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске нового приложения для сообществ. Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками.





Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка. Также администратор может выбрать, какую информацию о получателе узнает «Санта» — имя и фамилию или ссылку на страницу ВКонтакте.



Если участники акции живут в разных городах, в приложении есть возможность добавить почтовый адрес. Локальные сообщества могут организовать единое место сбора подарков.