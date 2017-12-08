Во ВКонтакте запустили «Тайного Санту»

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске нового приложения для сообществ. Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками.


Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка. Также администратор может выбрать, какую информацию о получателе узнает «Санта» — имя и фамилию или ссылку на страницу ВКонтакте.

Если участники акции живут в разных городах, в приложении есть возможность добавить почтовый адрес. Локальные сообщества могут организовать единое место сбора подарков.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте Новый год

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В Ростехе создали гаджет для управления техникой с помощью взгляда
Биткоин преодолел рубеж в 18 тысяч долларов и обогнал Visa по капитализации
Одноклассники запустили раздел со скидками

Обсуждаемое

Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 63
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 60
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 55
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 53
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 46
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 46