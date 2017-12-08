Яндекс запускает сервис каршеринга Драйв

Компания Яндекс анонсировала собственный каршеринг. Сервис поминутной аренды автомобилей Яндекс.Драйв начнёт работать в Москве в феврале 2018 года.

Как обещает Яндекс, у сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. На данный момент приложения Яндекс.Драйв для iOS и Android позволяет предварительно зарегистрироваться. До конца января зарегистрировавшиеся пользователи смогут получать 20% от стоимости своих поездок с Яндекс.Такси на счёт в Яндекс.Драйве. В феврале и марте, после запуска Драйва, накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.

Ранее Яндекс экспериментировал с агрегацией данных каршеринговых служб. В ноябре этого года компания прекратила развитие Яндекс.Каршеринга, переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин. При этом информация о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб по-прежнему доступна в приложении Яндекс.Транспорт.

Приложение Яндекс.Драйв для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс автомобиль такси каршеринг

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В Ростехе создали гаджет для управления техникой с помощью взгляда
Во ВКонтакте запустили «Тайного Санту»
Биткоин преодолел рубеж в 18 тысяч долларов и обогнал Visa по капитализации

Обсуждаемое

Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 63
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 60
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 55
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 53
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 46
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 46