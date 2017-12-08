Яндекс запускает сервис каршеринга Драйв

Компания Яндекс анонсировала собственный каршеринг. Сервис поминутной аренды автомобилей Яндекс.Драйв начнёт работать в Москве в феврале 2018 года.

Как обещает Яндекс, у сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. На данный момент приложения Яндекс.Драйв для iOS и Android позволяет предварительно зарегистрироваться. До конца января зарегистрировавшиеся пользователи смогут получать 20% от стоимости своих поездок с Яндекс.Такси на счёт в Яндекс.Драйве. В феврале и марте, после запуска Драйва, накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин.

Ранее Яндекс экспериментировал с агрегацией данных каршеринговых служб. В ноябре этого года компания прекратила развитие Яндекс.Каршеринга, переключившись на создание собственной службы краткосрочной аренды машин. При этом информация о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб по-прежнему доступна в приложении Яндекс.Транспорт.

Приложение Яндекс.Драйв для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.