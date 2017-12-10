День, когда вышел тот самый Doom

10 декабря 1901 года была вручена первая Нобелевская премия. С тех пор каждый год, в день смерти Альфреда Нобеля, в столицах двух стран — Швеции и Норвегии — происходит торжественная процессия, хотя сами лауреаты оглашаются заранее. В Стокгольме вручаются премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло — награда в области защиты мира.

История появления Нобелевской премии весьма занятна. Альфред Нобель, изобретатель динамита, за свою жизнь прилично разбогател. Деньги и славу ему принесли 355 изобретений, часть которых относилась к военным разработкам. В 1888 в России появилась новость о том, что стокгольмский изобретатель умер. Слух быстро разошелся по всему миру, и в одной из французских газет вышла заметка под названием «Торговец смертью мертв». На самом деле скончался его брат Людвиг. И все же случившийся казус заставил задуматься Альфреда Нобеля о том, каким его будет помнить человечество. В итоге изобретатель написал завещание, в котором он распорядился создать фонд поддержки и премирования людей, принесших наибольшую пользу человечеству. Первоначально речь шла о таких областях, как физика, химия, физиология и медицина, литература, а также о премии мира. Но в 1969 году появилась номинация по экономике. В 1901 году выплата лауреатам составляла 150 000 крон. Сейчас же «нобелярам» выплачивают порядка миллиона долларов США.

Нобелевская премия — предмет большого количества споров и скандалов. В частности, номинация по литературе, а также премия мира, по мнению многих специалистов, не всегда вручаются тем, кто этого заслуживает. Например, в 2009 году премии мира удостоился президент Соединенных Штатов Барак Обама за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми». По сути, 44-й президент США получил эту награду за обещание добиться сокращения ядерных арсеналов. То есть просто за слова.

В этом году премия в области литературы досталась белорусской писательнице Светлане Алексиевич с формулировкой «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества». Писательница преимущественно работает в жанре документальной литературы. Следовательно, впервые лауреатом Нобелевской премии стал профессиональный журналист. Критики отмечают, что это как-то не подходит под завещанные Нобелем приоритеты, а именно награждать за «наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления». Зато в свое время с формулировкой «слишком популярный» был отвергнут Герберт Уэллс. И Джон Р. Р. Толкин, произведения которого «ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса». Впрочем, скандальных примеров накопилось целое множество.



Завещание Альфреда Нобеля

10 декабря 1993 года вышла культовая игра Doom. Разработчиком шутера от первого лица выступила не менее легендарная id Software во главе с Джоном Кармаком. Игра базировалась на движке id Tech 1, который вполне заслужено называли псевдотрехмерным, иногда — 2,5D. Кармак написал его с использованием программного языка «Си» на рабочих станциях NeXT в операционной системе NEXTSTEP. Первоначально игра разрабатывалась исключительно для персонального компьютера под управлением DOS. Для запуска Doom требовалось 4 Мбайт ОЗУ и 40 Мбайт на жестком диске, а также процессор уровня Intel 386DX. Игра распространялась на четырех 3,5-дюймовых дискетах. В последствии Doom портировали на десять консольных платформ.

В 1994 году вышло продолжение под названием Doom II: Hell on Earth, а также дополнения The Ultimate Doom (1995 год), Master Levels (1995 год, сборник лучших уровней для игры, созданных при помощи энтузиастов) и Final Doom (1996 год). В 2004 году появилась Doom 3. А в 2016 году свет увидел Doom 4 и был тепло принят критиками.



Босс-паук из первого Doom

10 декабря 2005 года в Японии в продажу вышла приставка Xbox 360. В США и Канаде она появилась чуть раньше — 22 ноября, в Европе — 2 декабря. Xbox 360 — это вторая приставка Microsoft, относящаяся к седьмому поколению игровых консолей. Устройство оказалось весьма популярным. Консоль достойно конкурировала с PlayStation 3 и Wii. По некоторым данным она опередила по продажам приставку от Sony. На сегодняшний день продано свыше 84 миллионов копий. Для сравнения: первую Xbox реализовали тиражом всего в 24 миллиона копий.



Эволюция Xbox 360